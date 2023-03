Volley D femminile, Titan Services ko a Bagnacavallo (3-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 16:53 - 24 Marzo 2023





Contro il Bagnacavallo secondo in classifica, una Titan Services priva di Federica Tura e Linda Ricciotti, le sue due principali bocche da fuoco, non ha trovato la forza per opporsi alle ravennati. Ne sono uscite una partita a senso unico e una sconfitta per 3 a 0. “Sul parquet eravamo un po’ sconnesse, non capivamo bene come porci di fronte alle avversarie e abbiamo sofferto anche in ricezione, nonostante Bagnacavallo non battesse poi così bene. – Analizza a fine match Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. - Sapevamo che avremmo fatto fatica senza Linda Ricciotti e Federica Tura e siamo riuscite un po’ a giocarci solo il terzo set trovando qualche ace e difendendo un po’ meglio. Adesso speriamo di recuperare qualche effettivo e di riprendere a fare punti”.



Il tabellino

Fulgur Bagnacavallo – Titan Services 3-0 (16, 14, 20)

Titan Services. Ghinelli 7, Valentini, Menicucci 2, Filippi 13, Esposito 3, Bernardi, Rossi 6, Pasolini (L), Casadei, N. E.: Lazzari. All. Wilson Renzi.



Classifica (al 23 marzo). Portuali Ravenna 52, Fulgur Bagnacavallo 49, Figurella Rimini 43, Longiano Volley 35, Fenix Faenza 34, Idea Volley Santarcangelo 34, Junior Coriano 31, Unica Volley Rimini 24, Teodora Ravenna 18, Stella Rimini 15, Titan Services 15, Viserba Volley 13, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services –Figurella Rimini. Sabato 1 aprile alle 18.30 a Serravalle.