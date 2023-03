Basket C, i Titans nella tana del Basket Giovane

Sport

| 16:37 - 24 Marzo 2023

Macina.

Villa Fastiggi, Pesaro. Palestra Galilei. Sarà lì, sabato alle 18, che i Titans scenderanno sul parquet per la nona giornata di ritorno del campionato di C Silver. L’avversario sarà un Basket Giovane Pesaro decisamente in palla, che viene da tre vittorie consecutive. Due fuori casa e una tra le mura amiche con Urbania.



In classifica il Basket Giovane ha 16 punti (8 vinte e 13 perse), l’EA Titano invece è seconda a 32 (16-6). I biancazzurri sono reduci dall’importante successo di Acquaviva con Porto San Giorgio.



Coach, che partita è stata quella di sabato scorso?

“Abbiamo sofferto per quasi tutta la gara, ma è anche vero che, momento in cui c’era la possibilità di disunirsi, abbiamo mostrato per l’ennesima volta una grande reazione d’orgoglio. All’andata era successo quasi il contrario, con noi sempre in vantaggio e poi loro a recuperare. Va detto che Porto San Giorgio è squadra di valore che si è rinforzata con elementi stranieri di grande peso specifico. Non era facile e scontato portare a casa il match. Ci siamo riusciti e ne siamo contenti. Il campo di Acquaviva, dal punto di vista emotivo, ci ha aiutato: il sostegno del pubblico è stato importante nell’arco dei 40 minuti. In campo abbiamo portato cinque uomini in doppia cifra ed è la dimostrazione che riusciamo a essere pericolosi con tanti giocatori. Dopo una gara difficile sono venuti fuori benissimo nel finale Pasolini e Macina. In più c’è sempre stato Gamberini col suo apporto costante, Fusco che ha messo insieme una delle migliori partite della stagione per continuità. Poi Zanotti, che è diventato un elemento importante per questa squadra. Palmieri, che si sta esprimendo sempre su buoni livelli ed è pericoloso in più situazioni. Tutta la squadra sta fornendo un buon apporto”



Come sta il gruppo?

“Qualche acciacco per Macina ma alla partita dovremmo essere al completo, a parte naturalmente Dini”



Cosa pensi del Basket Giovane Pesaro?

“Sarà una partita insidiosa. Il Basket Giovane è in un ottimo stato di forma e ha aggiunto l’argentino Uranga, che nell’ultima partita ad Ascoli ne ha fatti 36. Gioca da lungo ma può muoversi anche fronte a canestro. Pesaro è squadra che apre molto bene il campo e ha ottimi elementi nell’uno contro uno. Possono metterci in difficoltà se noi non riusciamo a rallentare il loro flusso della palla. Sono ben preparati e sanno variare le difese. Non hanno l’obiettivo di entrare nelle prime sei, ma vorranno sicuramente accumulare punti per entrare bene nella fase successiva. Noi abbiamo più stazza, ma dobbiamo stare attenti e leggere bene la partita senza essere monocorde”



In calendario ora il Basket Giovane, poi Loreto in casa, il turno di riposo prepasquale e poi la domenica di Pasqua. Cosa pensi del calendario?

“Io credo che la pausa nel post Perugia non ci abbia favorito, avevamo un buon ritmo. Ora però guardiamo avanti e pensiamo ad affrontare al meglio le prossime partite”.