Beccato lo scassinatore seriale delle macchinette: arrestato a Riccione

15:59 - 24 Marzo 2023

Fermato e arrestato lo scassinatore seriale di macchinette. Nella mattinata di ieri (22 marzo) i Carabinieri di Riccione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura a carico di un uomo di origine italiana gravemente indiziato di numerosi furti presso i distributori automatici di bevande, cibi e di beni di altra natura. Dallo scorso mese di novembre la Perla Verde è stata bersagliata da numerosi furti ai distributori automatici dislocati nei punti nevralgici della movida giovanile. I Carbinieri sono riusciti ad individuare e identificare il presunto autore di questi furti, il quale con grande maestria e in brevissimo tempo riusciva a scassinare le macchinette e portare via il denaro contenuto nelle cassette. L'uomo già in passato, nonostante la tempestività dell’intervento degli uomini dell’Arma, era riuscito a dileguarsi in pochissimi secondi impedendo di coglierlo in flagranza di reato. Il provvedimento cautelare eseguito, compendia un grave quadro indiziario a carico dell’indagato per 5 diversi furti. L’uomo, in esecuzione della misura Cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Rimini, è stato associato alla casa circondariale di Torino dove era già ristretto per altra causa.