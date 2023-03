Arcigay contro il sindaco di Pennabilli: 'Parole omofobe, lo denunciamo'

Cronaca

Pennabilli

| 15:44 - 24 Marzo 2023

Da sinistra il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti e il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini.





Arcigay contro il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, in seguito a un' intervista rilasciata al programma radiofonico La Zanzara. Il primo cittadino, incalzato dai conduttori Cruciani e Parenzo, si è soffermato sul tema dei matrimoni gay, definendoli "Una cosa non normale", dichiarando poi: "non ho mai pensato all'ipotesi di avere un figlio gay perché ho la fortuna di non averlo. Non sarei contento di averlo, ma non potrei farci niente, non posso mica ammazzarlo".



Parole che hanno scatenato la reazione di Arcigay Rimini: "Denunceremo Giannini, le sue parole sono intollerabili in un contesto civile e democratico", dichiara il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti, che prosegue: "Sentire diffamare e discriminare, con espressioni poi così violente, da parte di un sindaco che dovrebbe rappresentare tutta la sua comunità, fa venire i brividi".



"Parole di una violenza inaudita - attacca Tonti - pare rammaricarsi che la legge gli impedisca di ammazzare un figlio omosessuale. Da una figura istituzionale non possiamo sopportare questi sottintesi gravissimi e violenti e poi ci prende pure in giro dicendo che lui non è omofobo, che è come dire che Dracula ha disgusto del sangue".



"La fortuna ce l'hanno i suoi figli a non essere omosessuali con un padre come quello - replica Tonti - altrimenti la loro vita sarebbe stata un inferno e probabilmente sarebbe successo anche a loro quello che succede a tanti di essere buttati fuori di casa e cancellati dalla famiglia". Fatti che "sono tragedie che ancora esistono e avvengono quotidianamente e dimostrano quanto sia necessario attuare delle tutele nei confronti dei e delle giovani che hanno la disgrazia di nascere in famiglie omotransfobiche".



Marco Tonti, annunciando di voler denunciare il sindaco, invita i residenti a Pennabilli "ad aderire per dimostrare che anche a Pennabilli, come nel resto d'Italia, non è tollerabile nessuna forma di istigazione all'odio".