Bellaria, una domenica dedicata ai più piccoli con la 'Festa di primavera'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:35 - 24 Marzo 2023

Parco del Gelso PH ANTONIO D'ALESSIO.





Domenica 26 marzo, dalle 10.30, Bellaria Igea Marina ospiterà la prima edizione della festa di piazza, pensata in primis per le famiglie, "Benvenuta Primavera". Organizzata da Banca Del Tempo Aps, Associazione Isola dei Platani, Associazione Bell’Arte, con il contributo di sponsor Berardi Ortofrutta e Cartoleria Da Pero, l'iniziativa ha lo scopo di avvicinare al territorio i giovani, farli sentire parte della vita della città, creare occasioni ludiche di incontro e socializzazione, sperimentare il divertimento con i giochi di una volta e con materiali di riciclo.



La festa di domenica 26 marzo partirà al parco del Gelso, animata da lettrici vestite da fatine dei boschi, che leggeranno libri di storie per bambini, sotto i grandi alberi del parco, a seguire merenda con frutti di stagione. L’iniziativa è rivolta in particolare ai bambini di fascia d'età 3-10 anni, con ingresso del percorso in via Luzzati. Con l'occasione, a cura sempre della Banca del Tempo, verrà collocata presso l'area picnic una biblioteca di libera lettura (bookcrossing) dando avvio al primo parco sul nostro territorio dove è possibile prendere liberamente un libro e restituirlo una volta letto, oppure sostituirlo con un altro. La Banca del Tempo ha previsto altre collocazioni di questo tipo, in città presso piazza Don Minzoni, parco Panzini e parco Caduti di Nassyria. Presso il parco del Gelso con l’occasione si svolgerà una estemporanea di pittura all’aria aperta a cura degli artisti Nicoletta Savelli e Eros Foschi con la partecipazione di Laura Merighi associazione Bell’Arte.



Nel pomeriggio, la festa continuerà lungo l’Isola dei Platani, che sarà animata dalla stazione fino a Piazza Matteotti. In piazzetta Fellini, scenderà in campo anche il Centro per le Famiglie, del Comune di Bellaria Igea Marina, che esporrà gli scritti dei ragazzi indirizzati al Sindaco nel contesto del progetto Nati per Camminare.



Alle 17,00, sempre in piazzetta Fellini, verranno aperte e offerte due maxi uova di cioccolato e una merenda a base di piadina e nutella a cura dell' “azdora” Frida Vasini



In piazza don Minzoni ci sarà poi il Ludobus Scombussolo, con giochi di abilità fruibili da tutti, mentre all’angolo tra viale Paolo Guidi e via Dante, La Banca del Tempo allestirà un gazebo che accoglierà giochi con materiale di riciclo e laboratori per bimbi da 2 a 8 anni di età. Qui saranno raccolte anche le iscrizioni e si svolgerà la partenza, alle ore 16.00, di una caccia al tesoro nell'isola per fascia d'età 6-11anni e 12-15.



Plaude all’iniziativa l’Assessore Adele Ceccarelli: "Nella loro semplicità, sono occasioni importanti che richiamano una vita di comunità dove prevale l'incontrarsi per ritornare ad una convivialità ludica e semplice. Con la consapevolezza che certi spazi pubblici della nostra città, da vivere tutto l'anno, sono particolarmente indicati e consigliati con l'arrivo della primavera e della bella stagione. Per ‘Nati per Camminare’, abbiamo ricevuto dai ragazzi delle bellissime cartoline, riguardanti la gioia di passeggiare in una città accogliente e a loro misura, che saranno pubblicate proprio in questo contesto.

Ringrazio gli organizzatori perché con grande spirito volontaristico e credendo fino in fondo in questi temi, si stanno impegnando per la buona riuscita dell'evento, con risorse umane ed economiche proprie".