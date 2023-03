Generosa donazione degli appassionati di Harley all'ospedale di Riccione

Attualità

Misano Adriatico

13:54 - 24 Marzo 2023





Una nuova donazione di tredici Smart TV da parte di Riccione Chapter Harley Davidson al reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione diretto dal Dott. Andrea Lucchi. Grazie ai fondi raccolti attraverso la lotteria della Befana che tradizionalmente viene svolta ogni anno fra i soci del Chapter, anche quest’anno si rinnova il prezioso e concreto contributo attraverso la consegna di Smart TV prontamente installate nelle stanze di degenza.



Il 23 marzo, presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione, si è tenuta la cerimonia di ringraziamento, alla presenza della Sindaca di Riccione, Daniela Angelini, della Direttrice del Presidio, Bianca Caruso, del Direttore della Chirurgia Generale, Andrea Lucchi e di una delegazione di Riccione Chapter Harley Davidson tra cui il Dealer Luca Bardi e il Director Fabio Aromatico. “Vorrei esprimere il mio personale ringraziamento a realtà come queste che si mettono a disposizione del prossimo - afferma la sindaca Daniela Angellini - Anche delle semplici attrezzature come le televisioni sono comunque molto di aiuto per alleggerire e rendere più confortevole la degenza dei pazienti in ospedale”.



Da parte dell’AUSL della Romagna, un sentito ringraziamento a Riccione Chapter Harley Davidson che con questo ulteriore e generoso contributo a beneficio dei pazienti, ha consolidato un rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in modo sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale.