Riccione, nell'uovo di Pasqua il restyling di viale Dante: quasi terminati i lavori

Attualità

Riccione

| 13:21 - 24 Marzo 2023

Nuova pavimentazione di viale Dante, Riccione.



Partiti esattamente un mese fa, lo scorso 24 febbraio, i lavori di sistemazione della pavimentazione di viale Dante, a Riccione, sono praticamente conclusi: mancano solo ritocchi e interventi di poco conto. L'amministrazione comunale evidenzia con soddisfazione il rispetto delle tempistiche previste, cioé chiudere i cantieri entro Pasqua.



Gli operai delle ditte coordinate da Geat hanno sistemato la pavimentazione di tutto viale Dante, da viale Verdi a piazzale Ceccarini. Un’opera che si era resa assolutamente necessaria. “Il problema principale era la pericolosità: per questo abbiamo voluto dare una risposta immediata”, spiega la sindaca Daniela Angelini che, insieme all’assessore ai lavori pubblici Simone Imola, ha fortemente voluto anticipare il più possibile l’intervento, investendo circa 100mila euro. La pavimentazione era infatti estremamente dissestata in ampi tratti. “Abbiamo voluto eliminare subito criticità e pericoli ma nel frattempo stiamo lavorando alla progettazione del restyling completo del viale”.



I lavori hanno comportato il rifacimento della pavimentazione nel tratto pedonale per circa 546 metri quadri e del bordo a lato del tratto in asfalto per 134 metri quadri. Complessivamente sono stati sostituiti 680 metri quadri di pavimentazione, ovvero quelli che a seguito di diversi sopralluoghi compiuti dai tecnici di Geat erano stati ritenuti più ammalorati e in qualche punto anche pericolosi.



“Abbiamo dato una risposta immediata a un problema urgente - dice il presidente di Geat Fabio Galli -, trovando un buon compromesso tra il costo dell’intervento, l’esigenza di una pronta messa in sicurezza e l’aspetto estetico della pavimentazione”. Gli operai hanno sostituito la pavimentazione ammalorata con del calcestruzzo che è stato colorato appositamente per essere il più simile al materiale già presente a terra. “Nell’immediatezza della posa si può notare un po’ di contrasto ma col tempo la differenza tenderà a non notarsi più grazie all’azione degli agenti atmosferici, il sole in particolare, dei quali gli operai hanno ovviamente tenuto conto. Nei tratti di viale Dante in cui gli interventi sono stati fatti per primi la differenza di colore della pavimentazione è quasi sparita del tutto e a breve sarà ancora minore”.