Lega rilancia l'allarme sicurezza per Rimini Sud: 'paura a uscire di casa di sera e di notte'

Rimini

Rimini

13:00 - 24 Marzo 2023







Il consigliere comunale della Lega Andrea Pari rilancia l'allarme sicurezza per la zona di Rimini Sud. Riconoscendo "alcuni passi fatti dall'amministrazione", ad esempio "l'installazione delle telecamere", Pari evidenzia però che gli abitanti di Miramare e di tutta la zona sud hanno percezione di una "criminalità difficilmente contrastata, con spaccio a cielo aperto in pieno giorno e un timore diffuso a uscire di casa nelle ore notturne, in particolare nella zona a mare della ferrovia".



A questo si aggiunge, a detta di Pari, la troppa burocrazia che limita le iniziative portate avanti dai cittadini per l'accoglienza turistica e per animare la zona: "Le associazioni di cittadini, commercianti e pro loco organizzano eventi, mercatini, manifestazioni, installazione di luminarie nel periodo natalizio ed estivo, ultima la fogheraccia di san Giuseppe a Miramare", evidenzia Pari, ma queste attività, "a detta degli stessi cittadini" sono aggravate da troppa burocrazia. "I cittadini - prosegue il consigliere - chiedono maggiore attenzione al comune e un impegno ancora più incisivo ai responsabili delle forze dell’ordine della nostra provincia, le associazioni chiedono snellimento delle procedure, sostegno e maggior collaborazione dall’amministrazione".



Nel consiglio comunale di ieri sera (giovedì 23 marzo) Pari ha ribadito la sua duplice richiesta: "L'amministrazione comunale si attivi maggiormente nella lotta alla criminalità e nella stretta collaborazione con associazioni di cittadini" e sul primo profilo la si sollecita "a far sentire la propria voce nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".