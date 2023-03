Rimini, eletto il nuovo garante dei detenuti

Attualità

Rimini

| 12:46 - 24 Marzo 2023

Il carcere di Rimini.





Sarà Giorgio Galavotti il nuovo garante dei diritti delle persone private di libertà personale, operante nel territorio riminese. L’attribuzione definitiva del ruolo è avvenuta ieri sera (giovedì 23 marzo) nel corso del consiglio comunale, che si è concluso con l’elezione dell’avvocato Galavotti (20 voti favorevoli), in corsa per l’incarico insieme a Ivan Innocenti (10 voti favorevoli) e Simone Campolattano (0 voti favorevoli). Tutti i tre avevano superato le prime scremature avvenuta con l’istruttoria pubblica e con la votazione della I e IV Commissione consiliare riunitesi il 13 marzo.



Giorgio Galavotti è nato il 23 febbraio 1955 a Riccione, dove tuttora risiede e vive. Dopo il diploma al Liceo Scientifico, consegue la laurea in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Esercita la professione di avvocato dal 1982 come praticante abilitato e dal gennaio 1985 come procuratore legale prima e avvocato poi. Attulmente è cassazionista. Nel 1998 è stato tra i fondatori soci dell’Associazione Madonna del Mare che dal 2000 gestisce il centro Caritas Interparroccchiale di Riccione. Fino al 2019 ne è stato presidente, oggi ne è volontario.



Il ruolo del garante viene definito dall'assessore Kristian Gianfreda "un ruolo di primaria importanza e profondamente delicato" che dovrà "miscelare le proprie competenze giuridiche con soft skill quali l'empatia, la capacità di connettersi con le difficoltà altrui e tante altre competenze traversali".



Gianfreda assicura, per conto dell'amministrazione comunale, "la più totale collaborazione per per qualsiasi progetto di valore che intenda promuovere la dignità della persona e la vocazione rieducativa della pena, al fine di lavorare affinché negli istituti penitenziari si creino e favoriscano le condizioni per evitare che i detenuti, una volta usciti dal contesto carcerario, ricadano in episodi di recidiva"