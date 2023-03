Viabilità, modifiche alla circolazione per la partita Rimini Reggiana

Attualità

Rimini

| 11:58 - 24 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

In occasione della partita di calcio tra Rimini e Reggiana, valevole per il campionato di Serie C, nella giornata del 25 marzo 2023, con inizio alle ore 17.30, è stata predisposta una regolamentazione temporanea della circolazione veicolare per motivi di ordine e sicurezza, che tiene conto dei lavori in corso per la realizzazione della rotatoria all’intersezione Via Flaminia-Via Circonvallazione Meridionale.



Dalle ore 15 alle 20.30 di sabato 25 marzo, è prevista la chiusura totale al traffico, ad eccezione dei residenti e dei mezzi autorizzati, dell’area ricompresa entro il perimetro formato dalle seguenti vie:

vie Sonnino/Mamiani/Machiavelli, che restano comunque transitabili;

via Lagomaggio nel tratto dalla via Mamiani alla via Balilla (queste ultime restano percorribili);

via Balilla, fra via Lagomaggio a via Bacelli (percorribile),

via Maroncelli.

Infine il tratto di via Balilla compreso tra via Bacelli e via Flaminia sarà chiuso per permettere esclusivamente l’accesso al parcheggio per la tifoseria ospite.



A partire dalle ore 13 e fino alle 20.30 è previsto il divieto di sosta con rimozione del mezzo su tutta l’area sopra indicata, incluse:

- via Sartoni e l'area parcheggio antistante la piscina comunale per consentire l’ingresso del settore ospiti;

- vie Sartoni e Masaniello, su ambo i lati; via Balilla su ambo i lati, nel tratto dalla via Masaniello alla via Sartoni; via Maroncelli, nel tratto dalla via Balilla alla via Pascoli, e via IX Febbraio 1849, su ambo i lati, nel tratto dalla via Machiavelli in direzione mare fino alla prima porta d’ingresso allo stadio in Piazzale del Popolo.

- nelle aree destinate a parcheggio adiacenti il palazzo di giustizia ed il centro direzionale Flaminio ricomprese tra le vie Flaminia Conca, Flaminia e C.A. Dalla Chiesa.



In alcune di queste vie la sosta è autorizzata per specifiche categorie:



- in Piazzale Del Popolo la sosta è autorizzata per i veicoli della stampa accreditata, dei disabili, dei mezzi della lega calcio, dei dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale;



- sulle vie Sartoni e Masaniello, sulla via Balilla (nel tratto dalla via Masaniello alla via Sartoni), sulla via Maroncelli (nel tratto dalla via Balilla alla via Pascoli), la sosta è autorizzata per i veicoli della tifoseria ospite;



- sulla Via IX Febbraio 1849, nel tratto dalla via Machiavelli in direzione mare fino alla prima porta d’ingresso allo stadio esistente in P.le del Popolo, la sosta è autorizzata per i veicoli dei mezzi dei tifosi della tribuna laterale ovest.

- nelle aree destinate a parcheggio adiacenti il palazzo di giustizia ed il centro direzionale Flaminio ricomprese tra le vie Flaminia Conca, Flaminia e C.A. Dalla Chiesa, dove è autorizzata la sosta dei mezzi della tifoseria ospite P2.



È inoltre prevista la chiusura di via Flaminia, nel tratto di strada dalla rotatoria posta all'intersezione con le vie Flaminia/Fada/Dalla Chiesa, fino allo svincolo posto all'altezza dell'attività all'insegna “Bigno” (svincolo e rotatoria esclusi) negli orari fra le ore 16.00 alle ore 17.45 circa e comunque fino al completo afflusso dei tifosi all'interno dello stadio, e le ore 19.00 alle ore 20.30 circa, e comunque fino al completo deflusso dei tifosi dalle aree prospicienti lo stadio.