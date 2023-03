Ciclismo, anche Piotr Ugrumov al talk show riccionese dedicato alle due ruote

Eventi

Riccione

| 11:56 - 24 Marzo 2023

Ugrumov, Indurain, Pantani.

A metà degli anni Novanta fece tremare un gigante del ciclismo come Miguel Indurain, superandolo nella cronometro, e riuscì anche nell’impresa di battere in salita Marco Pantani. Piotr Ugrumov, lettone classe 1961, è un romagnolo d’adozione, essendosi innamorato della Riviera sin dai tempi in cui portava i colori dell’Alfa Lum di San Marino (tra il 1989 e il 1990).



Secondo nella classifica finale del Tour de France del 1994 (quando vinse due tappe di seguito), per due volte sul podio del Giro d’Italia (1993 e 1995), Piotr Ugrumov nel tardo pomeriggio di domani arricchirà ulteriormente il parterre di super campioni al talk show “Salite e volate. Il grande ciclismo si racconta a Riccione”.



Al Palazzo del Turismo, nella serata precedente il via alla Gran Fondo Riccione, a partire dalle 18, moderati dal giornalista Gianluca Giardini, dialogheranno del ciclismo di ieri e di oggi, Fabiana Luperini, Alessandro Petacchi, Davide Cassani e Piotr Ugrumov.



L’uomo che ha battuto Indurain a cronometro e Pantani in salita si confronterà con la scalatrice più forte della storia (vincitrice di tre Tour e due Giri), il velocista che ha conquistato oltre cinquanta trionfi nei grandi giri a tappe e il passista ex Ct della Nazionale e attuale presidente di Apt Servizi.



“Oggi sono pigro - scherza al telefono, raggiunto nella casa di Rimini, Piotr Ugrumov - parteciperò al talk show ma non alla gara”. Il lettone porta grande rispetto per tutti i colleghi con cui dialogherà domani. “Con Cassani ho corso molto volte: estremamente astuto, grande intelligenza tattica. Il suo livello altissimo si percepiva sempre”. Con Petacchi scherzava spesso: “Era più giovane… mi arrivava vicino e mi diceva ‘Piotr scansati che oggi non è roba tua’. Poi andava a vincere la volata. Un numero uno”.





Marco Pantani e la crisi di fame a Villagrande



Dei suoi successi ne parla quasi timidamente. “Quello del 1994 fu un grandissimo Tour. Ci arrivai in grande forma, mi tolsi le mie soddisfazioni, anche battendo Indurain a crono”. Modesto quando parla del trionfo su Pantani: “Vinsi io in salita: stavo bene, Marco invece aveva avuto un problema al ginocchio, fui fortunato”.



Di Pantani porta ricordi curiosi e personali. “Ho sempre amato allenarmi sulle salite di San Leo, spingendomi fino a Villagrande. Una volta proprio a Villagrande ho incrociato Marco Pantani: ci siamo riconosciuti anche se io andavo in salita e lui in discesa. Gli chiedo: ‘Che fai qua?’. Mi dice: ‘Sono venuto anche ieri e ho avuto una crisi di fame, mi sono dovuto fermare in un ristorante a mangiare ma non avevo soldi, così oggi ci sono dovuto tornare per saldare il conto’ ”.





Con Marco scherzava spesso: “Una volta l’ho incrociato e mi ha detto che stava andando a prendere la patente nautica. Gli ho detto: ‘Allora fai il pirata vero, non solo di nome…’ ”. Ugrumov abitava proprio a fianco del residence in cui Pantani venne trovato morto il 14 febbraio del 2004. “Fu uno shock tremendo. Era un grandissimo personaggio e lo hanno rovinato: difficile capire cosa sia successo”.





Iscrizioni e accoglienza



La Gran Fondo Riccione è una corsa organizzata da Gs Euro Bike Riccione e promossa dal Comune di Riccione. Un evento di alto livello sportivo che prenderà il via alle 8 del mattino di domenica da viale Ceccarini, attraverserà alcuni tra i più bei borghi delle colline tra la Romagna, le Marche e la Repubblica di San Marino, e si concluderà di nuovo a Riccione, sulla salita che porta ai parchi del gruppo Costa Edutainment. Un percorso impegnativo, da 99 chilometri e 300 metri per 1.560 metri di dislivello positivo. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.granfondoriccione.com.