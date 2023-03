'Riattivare l'asilo nido comunale' a chiederlo Coriano Futura

Attualità

Coriano

| 11:51 - 24 Marzo 2023

Riattivare il servizio di asilo nido comunale soppresso anni fa. In una nota stampa il gruppo Coriano Futura sostiene l'importanza della riattivazione del servizio dato anche l'elevato numero di domande (40) arrivate per usufruire dei voucher conciliativi per le famiglie di bambini che frequentano i nidi. "E' evidente che a Coriano" si legge nella nota "c'è un problema tangibile, quello che costringe tantissimi genitori a fare i salti mortali per riuscire a conciliare i tempi di vita lavorativa con la gestione dei figli." Spesso le famiglie si rivolgono " ai Comuni limitrofi per poter usufruire di un servizio che al giorno d'oggi dovrebbe essere un diritto riconosciuto" continua la nota. I 15 spazi attivati presso l'istituto Maestre Pie sono giudicati da Coriano Futura "uno specchietto per le allodole, in quanto a conti fatti questa strada al momento sembra essere non percorribile". Il sindaco "ha proposto la realizzazione dell'asilo nido nell'ex sede dell'Ausl in paese attraverso risorse del PNRR. Risorse che al momento, da quel che ci risulta, non sono state ancora stanziate. Anche ammesso che il progetto dovesse andare in porto, siamo comunque certi che i tempi di attuazione non saranno per nulla brevi, e che potrebbero volerci anni prima di vedere l'opera ultimata. L'asilo nido è però una ferita aperta nella nostra comunità, una problematica avvertita ogni giorno dalle famiglie, una priorità assoluta che richiede interventi immediati e tempestivi. Perché, in attesa dei fondi del PNRR, non avviare allora un censimento degli immobili pubblici e privati disponibili sul territorio comunale? Si potrebbe pensare di individuare una location temporanea per esaudire le richieste dei genitori e dare così una dimostrazione di civiltà e buon senso, dotando il nostro Comune di un asilo nido provvisorio." conclude la nota.