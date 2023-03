Tutte le visite guidate del weekend per scoprire Rimini e i suoi tesori

Eventi

Rimini

| 11:04 - 24 Marzo 2023

Le sale antiche della Biblioteca.

Questa settimana il fitto programma di visite guidate ci porta alla scoperta di luoghi di grande fascino. Come la Rimini della Belle Èpoque, tra il Grand Hotel e le ville che hanno fatto la storia del turismo balneare riminese (sabato ore 15.30). O come di consueto le sale antiche della Biblioteca Gambalunga, la biblioteca civica più antica d'Italia, inserita nella collana edita da Taschen dal titolo The World’s Most Beautiful Libraries, fra le più belle al mondo, che come di consueto l’ultimo sabato del mese apre le sue porte per le visite guidate.



Inoltre, in occasione della Rimini Marathon, appuntamento di punta del calendario sportivo riminese, Visit Rimini propone una speciale visita guidata per famiglie, alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini, che sanno affascinare anche i bambini (sabato ore 18).



Domenica mattina alle ore 11 si può visitare anche il Teatro Galli, progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.



Inoltre, come ogni fine settimana, la guida turistica Cristian Savioli propone itinerari insoliti alla scoperta delle bellezze nascoste della città, tra la Rimini di Fellini e l’antico borgo dei pescatori.



A completare l’offerta culturale, diverse le mostre da visitare nel fine settimana, tra quelle che si concludono e quelle che inaugurano. Al Palazzo del Fulgor del Fellini Museum, ad esempio, questa settimana aprono due nuove mostre: ‘Spadò’ - Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni '30’, una mostra su Alberto Spadolini, danzatore, coreografo, attore, cantante, regista, pittore, scultore, giornalista fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista e ‘Altrove’, la mostra fotografica di Lorenzo Mini, in omaggio a Federico Fellini. All’Augeo Art Space, invece, inaugura la mostra diffusa di due artisti emiliano-romagnoli al centro della scena internazionale dell’arte contemporanea: Omar Galliani e Luca Giovagnoli, che interpretano il tema dell’essere padri e dell’equilibrio fra due mondi. In occasione della giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo (2 aprile) l’associazione Rimini Autismo promuove e organizza “Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo”, una mostra fotografica di Tiziana Selva, che si terrà al Museo della Città dal 25 marzo al 10 aprile (per informazioni e per visite guidate 347 3725323).







Ecco in dettaglio tutte le visite proposte:



sabato 25 marzo 2023

Villaggio Rimini Marathon, Arco d'Augusto - Rimini centro storico

Rimini incredibile. Speciale Rimini Marathon

Visita guidata a cura di Visit Rimini

In occasione della Rimini Marathon, Visit Rimini propone una speciale visita guidata per famiglie, alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Chi l'ha detto che le visite guidate sono solo per i grandi? Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti e fantasmi. Non resta che partecipare a questo tour per scoprire le leggende e la storia di questa città. Un tour divertente e adatto a tutti.

Ore 18.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441



sabato 25 marzo 2023

piazzale Fellini (luogo di incontro) - Rimini Marina Centro

Rimini e la Belle Epoque

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque: dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, alla Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse, all’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, fino ad arrivare alla Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441

Ogni ultimo sabato del mese



sabato 25 marzo 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico



Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche



Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga



Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it



domenica 26 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info 0541.79387



ogni giovedì, venerdì fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com