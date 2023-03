Finanza Rimini, irregolare noleggio di imbarcazioni, multe per 70mila euro

Cronaca

Rimini

| 10:43 - 24 Marzo 2023

Esercizio abusivo dell'attività di noleggio e mancata comunicazione preventiva. Sei persone sono state multate per un totale di 70mila euro da parte dei militari del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini. Le indagini sono partite alla fine del 2022: i militari hanno incrociato i dati acquisiti durante i controlli in mare, con quelli già in loro possesso. Si è scoperto che i guadagni relativi al noleggio delle imbarcazioni non erano stati dichiarati. Inoltre le barche di proprietà di alcuni dei soggetti multati, avevano un valore di acquisto incompatibile il reddito di alcuni proprietari.