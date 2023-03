Doppio furto a casa dell'imprenditore sammarinese: la Gendarmeria indaga sui colpevoli

Cronaca

Repubblica San Marino

24 Marzo 2023

Durante il fine settimana, uno o più ladri hanno colpito due volte la stessa persona, un imprenditore sammarinese, causando un danno considerevole. Il primo furto è avvenuto nell'appartamento di proprietà dell'uomo a Murata, sotto cui si trova la sua attività. I ladri sono entrati con la forza attraverso porte e finestre. Il secondo furto è avvenuto nella villa dell'imprenditore a Fiorentino, anch'essa di sua proprietà. Al momento, non è stata presentata nessuna denuncia alla Gendarmeria e si sospetta che siano ancora in corso le verifiche per determinare cosa sia stato rubato. Tuttavia, si sa che i ladri hanno portato via un profumo e un monile. La Gendarmeria sta attualmente analizzando le immagini di videosorveglianza della villa per cercare di ricostruire l'accaduto e identificare i colpevoli. Evidentemente, i ladri erano a conoscenza dei movimenti dell'imprenditore e della sua attività nel settore della ristorazione.