Enea Bastianini: Dal Civ al Mondiale, la straordinaria ascesa del riminese nella MotoGP

| 08:29 - 24 Marzo 2023

Enea Bastianini, foto dal suo profilo Facebook.

Il pilota riminese Enea Bastianini, classe 1997, sta vivendo un sogno come pilota ufficiale MotoGP per il team Lenovo Ducati, il quale ha vinto il Campionato del Mondo nel 2022. Questo successo è stato arricchito dalle quattro vittorie di Enea, che ha raggiunto un eccezionale terzo posto in classifica nella sua prima stagione come pilota ufficiale.



La storia di Enea inizia in modo umile, quando aveva poca possibilità di correre come pilota. Nonostante ciò, il suo talento lo ha portato a gareggiare nella Red Bull Rookies Cup nel 2013 e poi nel Campionato del Mondo Moto3 nel 2014, grazie all'opportunità che gli è stata data dal team Gresini Racing. Qui, Enea ha dimostrato il suo valore con tre podi e una promettente posizione in classifica.



Dopo aver lasciato il team Gresini Racing nel 2016, Enea ha avuto alcune difficoltà, ma è stato supportato dal manager Carlo Pernat che lo ha aiutato a tornare in forma nel team Leopard Honda, dove ha ottenuto alcuni risultati importanti. Successivamente, Enea è passato al Campionato del Mondo Moto2 nel 2019, dove ha vinto il titolo iridato nel 2020.



Il passaggio di Enea alla MotoGP è stato guidato dalla squadra Avintia, dove ha mostrato il suo talento con due terzi posti nelle gare di Misano. Nel 2022, il team Ducati ha scelto di puntare su di lui e la scommessa si è rivelata azzeccata, visto che Enea ha raggiunto un impressionante terzo posto in classifica generale.