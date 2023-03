Il messaggio di speranza di Luisa: non mi fermo nella mia battaglia contro il cancro

Attualità

| 08:15 - 24 Marzo 2023

Luisa Stracqualursi.

La professoressa riminese di statistica Luisa Stracqualursi, che in passato ha lottato contro un tumore invasivo, si trova nuovamente in una difficile battaglia contro la malattia che sta peggiorando le sue condizioni di salute. Tuttavia, nonostante le avversità, Luisa non si arrende e combatte con determinazione per la sua vita, sostenuta dal supporto dei suoi studenti.



Nel 2019, i suoi studenti avevano organizzato una raccolta fondi per aiutare Luisa a sottoporsi ad una terapia sperimentale negli Stati Uniti, che alla fine ha portato alla sua remissione completa nel 2020. Purtroppo, il tumore è tornato dopo due anni e la battaglia è ricominciata. Luisa ha condiviso un messaggio su Facebook per aggiornare i suoi amici e studenti sulla sua situazione, affermando che le nuove terapie iniziate non hanno avuto successo e che la malattia sta progredendo.



Tuttavia, Luisa continua a lottare e non si arrende, nonostante gli effetti collaterali della nuova chemioterapia, che la stanno facendo faticare. La professoressa conclude il suo messaggio con una nota di speranza, affermando che anche se il cammino è doloroso, i momenti di serenità e di pace arriveranno, e che è questa certezza che le dà fiducia nel futuro.