E dopo Bellaria, ecco Rimini: lo chef Barbieri fa tappa ai Ricci di Mare in Riviera

Attualità

Rimini

| 07:59 - 24 Marzo 2023

Bruno Barbieri ai bagni Ricci.

Dopo una cena presso il rinomato ristorante Bell'Aria di Bellaria, lo chef pluristellato e noto conduttore di Masterchef Bruno Barbieri, giovedì 23 marzo, si è spostato fino a Rimini per registrare un programma Sky. Durante la sua visita in Riviera, Barbieri ha deciso di fare una sosta presso il ristorante "Ricci di Mare" situato sulla spiaggia di Miramare, precisamente ai bagni 142/143. Qui, l'esperto chef si è intrattenuto con Danilo Ricci, bagnino, pescatore e ristoratore, con cui sembra abbia instaurato un buon rapporto. È stato riferito che i due professionisti si siano addirittura invitati reciprocamente a visitare le proprie realtà lavorative in futuro.