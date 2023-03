Ultracentenaria lascia 150mila euro per l'ospedale Infermi di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:46 - 24 Marzo 2023

La signora Cia Cantoni, deceduta all'età di 105 anni, ha lasciato in eredità all'ospedale Infermi di Rimini 150.000 euro per la ristrutturazione del reparto di day hospital oncoematologico e del progetto di umanizzazione dell'hospice. Il lascito è stato fatto in memoria della figlia che ha avuto problemi oncologici. Grazie al testamento, i lavori di ristrutturazione del reparto di oncologia potranno iniziare a maggio e terminare entro settembre. Questa donazione non è l'unica fatta all'Infermi di Rimini, poiché nel 2022 ci sono stati altri lasciti da benefattori riminesi per un totale di 651.000 euro.