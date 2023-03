Truffa ai danni di anziani: banda ruba 25mila euro a Corpolò di Rimini

Cronaca

Rimini

| 07:32 - 24 Marzo 2023

Una banda di almeno quattro malviventi ha compiuto una truffa nei confronti di una signora anziana a Corpolò di Rimini, facendo sparire buoni postali e contanti per un valore di circa 25mila euro. La donna si è accorta del raggiro solo dopo aver parlato con alcuni familiari e ha subito allertato la Polizia di Stato. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile di Rimini, che ha raccolto la testimonianza della signora anziana e la descrizione dei truffatori. Il modus operandi utilizzato dai malviventi è simile a quello di altri casi di truffe ai danni di anziani. Prima si presentano come falsi operai indossando un giubbotto catarifrangente e spiegano alla vittima che c'è stata una fuga di gas nella zona e che potrebbe esserci una perdita nella sua abitazione. Per convincere la vittima, alcuni di loro spruzzano nell'aria una sostanza che emana un odore simile al gas. Una volta entrati, i truffatori chiedono alla vittima di mettere al sicuro tutti gli oggetti di valore, sostenendo che il gas potrebbe danneggiarli. Approfittando di un momento di distrazione dell'anziano, i malviventi riescono a rubare denaro, gioielli e altri oggetti di valore. Non è ancora chiaro se questa sia stata la tecnica utilizzata dai truffatori che hanno agito a Corpolò, ma le indagini sono ancora in corso e nessuna pista viene esclusa.