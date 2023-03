Meteo: le previsioni del weekend. Fase calda poi temperature giù

Attualità

Rimini

| 07:12 - 24 Marzo 2023

Sole e nuvole.

Permarrà tempo stabile fino a sabato poi l’avvicinamento di una perturbazione determinerà condizioni di locale variabilità domenica e un peggioramento più consistente lunedì con un deciso calo termico e temperature che si riporteranno su valori inferiori alla media del periodo.



Venerdì 24 marzo



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza soleggiato con locali addensamenti sui rilievi tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime pressoché stazionarie comprese tra 9 e 10 gradi, massime in aumento, comprese tra i 17/18 gradi della costa i 21 gradi dell’entroterra.

Venti: moderati da Sud-Ovest sui rilievi con raffiche di forte intensità in particolare nelle ore pomeridiane. Deboli variabili altrove con brezze pomeridiane lungo la costa, tendenti a divenire sud-occidentali su tutto il territorio.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



Sabato 25 marzo



Stato del cielo e precipitazioni: condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare più consistente nella mattina in particolare sui rilievi e ampi rasserenamenti nella seconda parte di giornata. Non si escludono temporanei addensamenti nelle ore pomeridiane associati ad isolati piovaschi o brevi rovesci.

Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra 8 e 11 gradi, massime in ulteriore lieve aumento, comprese tra 17 e 21 gradi.

Venti: moderati con rinforzi di Garbino al mattino su tutto il territorio e raffiche di forte intensità in Appennino; nel pomeriggio moderati o a tratti forti occidentali in temporanea attenuazione serale.

Mare: poco mosso. Localmente mosso al largo nelle ore pomeridiane.

Attendibilità: alta.



Domenica 26 marzo



Stato del cielo e precipitazioni: condizioni di spiccata variabilità con schiarite più ampie nella mattina ed addensamenti più consistenti dal pomeriggio-sera, associati a rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili nelle ore serali.

Temperature: minime pressoché stazionarie comprese tra 8 e 12 gradi. Massime in lieve calo nel’entroterra comprese tra 14 e 18 gradi, stazionarie altrove fino a 21 gradi.

Venti: da moderati a forti da Sud-Ovest con raffiche molto forti nell’entroterra e in Appennino, in attenuazione dalla sera.

Mare: poco mosso. Localmente mosso al largo.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: il transito di un impulso perturbato con associata aria fredda in quota determinerà rovesci e temporali sparsi nel corso di Lunedì 27 Marzo, più consistenti nell’entroterra con possibili nevicate in Appennino oltre i 1200 metri nella serata e una generale intensificazione della ventilazione. Nei giorni seguenti tendenza a tempo più stabile e soleggiato, con ventilazione a tratti forte nella giornata di Martedì 28 Marzo. Temperature in sensibile diminuzione, con valori di alcuni gradi inferiori alla media climatologica del periodo.



