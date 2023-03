Giornata mondiale dell'Autismo, conoscere e capire: Tiziana Selva in mostra a Rimini

Eventi

Rimini

23 Marzo 2023

da "Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo", Tiziana Selva.

In occasione della giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo l’associazione Rimini Autismo promuove e organizza “Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo”, mostra fotografica e presentazione dell’omonimo libro fotografico di Tiziana Selva. La mostra, con il patrocinio del Comune di Rimini, si svolgerà presso e in collaborazione con il Museo della Città dal 25 marzo al 10 aprile e, a seguire, dal 12 al 28 aprile, presso Palazzo Soleri in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno.



L’inaugurazione dell’evento, con la presentazione del libro, è prevista per la giornata di domenica 2 aprile alle ore 11:00 presso il Museo della Città, Sala degli Arazzi alla presenza dell’assessore alle Politiche per la salute e protezione sociale, Kristian Gianfreda. Al termine della presentazione si terrà un aperitivo nel giardino del Museo.

Nel pomeriggio e nei giorni 7, 8, 9, 10 Aprile, dalle 16:00 alle 18:00 l’autrice e alcuni rappresentanti di Rimini Autismo saranno presenti per accompagnare i visitatori nel percorso espositivo.



Il 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo e questa mostra è un’occasione per continuare a diffondere cultura sul tema attraverso la consapevolezza e la conoscenza di un disturbo che, secondo l’Osservatorio Nazionale, caratterizza in Italia 1 bambino su 77.



L’autrice, madre di un bambino autistico, attraverso il suo racconto ci accompagna in un viaggio fatto di scoperta, di amore, di conoscenza e condivisione. Nel libro, fatto di attimi del quotidiano, si racconta la vita di famiglie che ogni giorno affrontano l’autismo con forza e consapevolezza. Una narrazione visiva libera e sincera, accompagnata da testimonianze di genitori e professionisti, per scoprire che l’autismo non è un mondo a parte, ma è parte del mondo.



Dal 12 al 28 aprile, la mostra prosegue, ospitata all’interno di Palazzo Soleri sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, storico ente riminese impegnato da sempre ad assicurare ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali e già sede di alcuni importanti progetti in collaborazione con Rimini Autismo, come il centro estivo “Estate a Palazzo”. In questi spazi sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Per informazioni e per visite guidate 347 3725323