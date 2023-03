"Mi chiamo Nicolò", il vescovo Anselmi in visita ai pazienti e agli operatori dell'Infermi

Attualità

Rimini

| 15:17 - 23 Marzo 2023

Mons. Anselmi in visita all'Ospedale Infermi di Rimini.

Questa mattina (23 marzo) il nuovo Vescovo della diocesi di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, insediatosi da pochi mesi, è andato in visita all'ospedale Infermi di Rimini accompagnato, tra gli altri, dalla direttrice del presidio, Francesca Raggi e dal direttore di Distretto Mirko Tamagnini. “Sua Eccellenza..." "Mi chiamo Nicolò" "Il vescovo di Rimini - spiega la dottoressa Raggi - si è presentato così in ospedale, con semplicità ed entusiasmo. L’empatia e la curiosità hanno caratterizzato l’incontro con gli operatori, i pazienti, i familiari.



Una mattinata trascorsa lungo tutto il percorso della vita, dall’area pediatrica alla geriatria, e attraverso tutti i livelli di complessità affrontati in ospedale: dal pronto soccorso, verso la rianimazione, l’oncologia e poi alle cure palliative. Il nostro vescovo ha elargito, oltre alle benedizioni, sorrisi, ascolto e dialogo con tutte le persone che nel percorso ha incontrato. Una bella mattinata per gli operatori dell’Ausl che tutti insieme gli dicono “grazie Nicolò!”.