Torre Pedrera, belvedere della spiaggia messo a nuovo: e arriva anche l'area fitness

| 13:29 - 23 Marzo 2023

Panoramica di Torre Pedrera (in gallery foto di Riccardo Gallini).





Il nuovo "balcone sul mare" di Torre Pedrera si arricchisce di una nuova area fitness. Sono partiti infatti i lavori, per un investimento di 130.000 euro, finalizzati all’installazione degli attrezzi che andranno a comporre l’area per l’attività fisica e il wellness, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di stare a contatto con la natura e di fare esercizio all’aperto, gratuitamente, in un ambiente unico.



Accessibile dal 28 marzo, sarà composta da attrezzi che consentono varie attività, dai ganci a terra fissi che permettono di inserire degli elastici a resistenza per effettuare esercizi di forza, resistenza e coordinazione alle barre per trazioni, dal box jump per potenziare quadricipiti e polpacci a quello per effettuare esercizi di stabilità e coordinazione.



In piena continuità con il Parco del Mare nord e al fine di migliorare la qualità del decoro urbano, con l’area fitness si completa la riqualificazione dell’accesso al circolo velico: "un affaccio sul mare e sulla spiaggia caratterizzato dal paesaggio dunale, delimitato da una balaustra, che funge da belvedere, realizzata in acciaio zincato, verniciato in modo da resistere alla corrosione causata dagli agenti marini", evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.



La riqualificazione ha visto il potenziamento delle aree a verde con prato naturale, complementari all’area gioco per bambini e alla nuova area wellness. L’area è stata illuminata grazie all’installazione di nuovi punti luce ed è riconoscibile grazie alla grande rosa dei venti in resina decorata che caratterizza la pavimentazione, utile anche a fini didattici per la scuola del Circolo Velico, a cui è data in concessione la porzione di spiaggia libera comunale presente. “Andiamo a completare un’opera – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - integrata per filosofia, linee e materiali al progetto del Parco del Mare che ha trasformato il waterfront del comparto nord e che mette a disposizione uno spazio più verde e più fruibile e soprattutto bello da vivere e da condividere”.