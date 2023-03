Sant'Agata Feltria, ecco il corso per diventare sommelier

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 13:04 - 23 Marzo 2023

Corso Ais REPERTORIO.



La tipologia dei vitigni, i vini spumanti, passiti e rossi. E ancora, l’esame visivo, olfattivo e gustativo di un vino. Questo e tanto altro nel corso di primo livello di Ais Romagna (Associazione Italiana Sommelier) in programma a Sant’Agata Feltria martedì 11 aprile. Il corso sarà presentato in anteprima agli appassionati giovedì 6 aprile presso la Sala delle Scuderie alle 20.30 sempre a Sant’Agata Feltria.



Il corso propone una panoramica a tutto tondo sulle basi della degustazione, della viticoltura, dell’enologia e i primi rudimenti sul corretto servizio del vino. Un percorso in 15 lezioni, con 45 campioni da assaggiare, due libri di testo e una valigetta con 4 calici, accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica della degustazione. Per informazioni: Ais Romagna tel. 0547.415249.