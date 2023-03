Riccione, ladri ripuliscono l'ottica Castellini: maxi razzia di occhiali da sole

Cronaca

Riccione

| 12:36 - 23 Marzo 2023

L'ottica visitata dai ladri PH ALTARIMINI.



Ladri in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì (22-23 marzo), in viale Dante a Riccione, all'ottica Castellini. Il blitz è stato opera di una banda che ha agito con grande perizia, disinnescando il sistema d'allarme con una schiuma apposita, per poi scassinare la saracinesca e la porta. Una volta dentro i malviventi hanno rubato più di duecento paia di occhiali da sole, un bottino del valore di decine di migliaia di euro. Il furto è stato scoperto questa mattina (giovedì 23 marzo), dalla titolare, al momento della riapertura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini.