Rimini, più sicurezza alle fermate del Metromare con più agenti a presidio

Cronaca

Rimini

| 12:20 - 23 Marzo 2023

Polizia Locale.



Dopo diverse segnalazioni, anche da parte di alcuni politici, su attività di spaccio e fenomeni di degrado, sono stati intensificati i controlli e il presidio delle stazioni del Metromare, tra Rimini e Riccione. Ieri (mercoledì 22 marzo) gli agenti della Polizia Locale, accompagnati dall'unità cinofila, hanno effettuato accertamenti su tutte le fermate, fermando per verifiche diverse persone, "senza riscontrare alcuna problematicità", come evidenziato in una nota diramata da palazzo Garampi. Il servizio è stato predisposto con funzioni preventive, affinché la presenza degli agenti possa allontanare eventuali malintenzionati e garantire una maggior percezione di sicurezza ai passeggeri.