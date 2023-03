Tavolo di programmazione di eventi sportivi, prima seduta a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:47 - 23 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Prima seduta mercoledì per il nuovo tavolo di programmazione degli eventi sportivi, lo strumento di lavoro istituito dalla Giunta comunale con l'obiettivo di promuovere, attirare e favorire lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio, attraverso la sinergia con i soggetti pubblici e privati. A questa prima riunione del tavolo hanno infatti partecipato, oltre all'assessore Moreno Maresi e ai referenti dell'Amministrazione per i settori sport e marketing territoriale, anche i rappresentanti di Visit Romagna e Visit Rimini, Ieg – Italian Exhibition Group e infine l'Università di Bologna, con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e il Centro di Studi avanzati sul turismo, autore di una recente ricerca che analizza "L'impatto degli eventi sportivi sul territorio" che rappresenta anche un'importante base sul quale orientare le scelte nella prospettiva di ottimizzare l'organizzazione delle manifestazioni in città. Primo risultato già realizzato dal tavolo è la creazione di un'agenda digitale condivisa allo scopo di armonizzare la gestione e l'organizzazione delle molteplici iniziative promosse sul territorio per tutto l'anno e nelle diverse sedi.





Il tavolo di programmazione e la ricerca realizzata dal Cast sono stati illustrati ieri anche alla IV Commissione consigliare, convocata proprio per fare il punto sulle novità in merito all'organizzazione del calendario sportivo per i prossimi anni.





Tanti gli appuntamenti in programma già nei prossimi mesi: si parte già domenica con l'ottava edizione della Rimini Marathon, per proseguire con il Paganello nella settimana di Pasqua, Rimini Wellness (1 - 4 giugno) che quest'anno avrà anche una importante cornice outdoor con tante iniziative fuori salone, il ritorno di Sportdance a luglio, la Transitalia Marathon. A questo si aggiungono una serie di tornei in primavera tra cui: il Torneo Papini di basket, il Campionato giovani italiano Motonautica, l'Xperience Rimini Titano, gara riservata alle Gravel E-Bike, il Memorial Protti di calcio, il torneo di Tchoukball e le finali coppa di Lega di calcio della Uisp nazionale.









"Lo sport ha prima di tutto un altissimo valore sociale, un potente fattore di aggregazione, un collante per la comunità e uno strumento di promozione del benessere psicofisico a tutte le età. Principi che non diamo per scontati e che rappresentano i valori su cui orientiamo la nostra politica amministrativa - commenta l'assessore Moreno Maresi – Ciò non toglie che negli anni abbiamo avuto in più occasione la riprova di quanto importante sia l'impatto dello sport anche sotto il profilo economico e turistico. Già da tempo l'Amministrazione ha avviato un percorso per valorizzare la sua naturale attrattività portando a Rimini un corposo numero di manifestazioni, anche di alto livello internazionale. La novità sta nel dotarci di un vero e proprio modello organizzativo che possa mettere in sinergie le idee e risorse dei diversi soggetti coinvolti, a partire dai professionisti dell'accoglienza e della promozione turistica, in modo da fare scouting e proporre Rimini come sede ideale per eventi sportivi di richiamo, che abbiamo riflessi sia in termini di immagine sia soprattutto di indotto. Una modalità che ci permetterà anche di andare a pesare il valore economico di tali eventi in maniera scientifica, grazie al contributo dell'Università".