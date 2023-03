Prefetto di Rimini: più personale in divisa per garantire la sicurezza nelle zone sensibili

Attualità

Rimini

| 07:32 - 23 Marzo 2023

Rosa Maria Padovano.

Il Prefetto Rosa Maria Padovano ha espresso la sua preoccupazione per la percezione di sicurezza nel centro storico di Rimini, che è stato teatro di episodi di violenza in passato. Sebbene i dati dei reati commessi nella zona siano rimasti stabili, il Prefetto sta lavorando con le forze dell'ordine per garantire una presenza più visibile di personale in divisa nelle zone sensibili e per mantenere le telecamere di sorveglianza perfettamente funzionanti. Inoltre, la città si sta preparando per la stagione estiva, con il concerto di Vasco Rossi e Riminiwellness che si terranno il 2 giugno. Mentre la città è abituata a gestire grandi eventi, ci sono preoccupazioni per i numerosi cantieri sparsi per la città. Il Prefetto richiama comunque attenzione e senso civico di residenti e turisti.