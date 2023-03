Calcio, vigilia di San Marino-Irlanda del Nord. Golinucci: 'Abbiamo le qualità per essere pericolosi'

Sport

Repubblica San Marino

| 20:25 - 22 Marzo 2023

Foto FSGC/Pruccoli.





E' la viglia di San Marino-Irlanda del Nord, prima delle dieci gare di Qualificazione agli Europei di Germania 2024, che per la prima volta saranno integralmente trasmesse in diretta radio e in tutto il mondo tramite la piattaforma TITANI.TV. Nel presentare l’incontro, Fabrizio Costantini non nega di auspicare un filo conduttore con il 2022: “Ho visto i ragazzi motivati, cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo dimostrato di saper fare l’anno passato quando abbiamo fornito prestazioni di spessore, segnando anche qualche gol. Vorremmo continuare così, a partire dal debutto in queste Qualificazioni ad EURO 2024. Non dobbiamo dimenticare che affronteremo un avversario di livello, che merita rispetto e attenzione – come tutti quelli che saremo chiamati ad incrociare in campo internazionale –, ma ci proveremo. Pur consapevoli delle qualità dei prossimi avversari, vogliamo dimostrare che ci siamo anche noi, non vogliamo recitare il ruolo della vittima designata”.







Incalzato dalla stampa ospite sulle probabilità di successo domani sera, il CT ha confermato che San Marino non va in campo da sicura sconfitta: “Proveremo come sempre a fare il nostro meglio per giocarci la partita. Il risultato dipenderà dal rendimento di entrambe le squadre – ovviamente – e davanti ci troveremo una buonissima squadra come l’Irlanda del Nord, reduce da un ottimo percorso negli anni recenti e che con il ritorno in panchina di Michael O’Neill avrà anche qualcosa in più. Se la logica della domanda è legata al fatto che speriamo nella vittoria, la risposta sarà sempre sì. Puntiamo in primis a fornire una buona prestazione, che per formazioni come la nostra è condizione imprescindibile per poter pensare di ottenere risultati positivi”. Infine, una nota sulla preparazione del match, orientata maggiormente sui Titani visto il recente avvicendamento alla guida tecnica nordirlandese: “Da quando siedo sulla panchina della Nazionale di San Marino, questa è la prima volta che ci troviamo a preparare una partita solo su noi stessi. Il cambio di allenatore nell’Irlanda del Nord porta con sé novità non solo da punto di vista mentale, ma anche da quello tattico. Certamente abbiamo visionato le ultime uscite dell’Irlanda del Nord, ma il focus è stato principalmente sul nostro atteggiamento in campo”.





Racconta di uno spogliatoio unito e motivato, Alessandro Golinucci. Il centrocampista sammarinese testimonia come i Biancazzurri approcceranno l’incontro con l’intento di creare problemi alla retroguardia ospite: “Ho sensazioni molto positive: ho visto un gruppo molto coeso e voglioso di fare bene, lo si percepisce in ogni singolo allenamento insieme. Oltre alla voglia, abbiamo a mio avviso anche le possibilità di fare bene; quando scendiamo in campo non siamo più quel San Marino che subisce la partita, ma che cerca – con le armi a disposizione - di restare in partita e di creare problemi alle difese avversarie. Sappiamo di averne le possibilità”. Sulla bilancia, anche l’esperienza internazionale ed il background sportivo delle due diverse formazioni: “La grande esperienza dell’Irlanda del Nord è certamente un fattore da tenere in considerazione. Possono contare su giocatori molto forti, appartenenti a club di ottimo livello – se non addirittura in Premier League. Rispetto a noi hanno qualità e tecnica maggiori, ma in campo lavoriamo proprio per limare quanto più possibile questo gap cercando di dare il nostro meglio”.