Calcio D, Cassese: 'Nessun interesse per il Rimini, penso solo all'United Riccione'

Riccione

| 18:00 - 22 Marzo 2023

Cassese con l'ex Rimini Ferrara.

Il Presidente Pasquale Cassese intende smentire nella maniera più assoluta le notizie recentemente diffuse relative ad un suo presunto interessamento all’acquisto di altre società sportive e, nello specifico del Rimini Calcio.



Il rapporto fra United Riccione e Rimini Calcio è ottimo e i rapporti fra club e fra dirigenti sono sani, la collaborazione è massima così come è auspicabile sia fra società di territori vicini. Ma non esistono piani di altro genere.



Le iniziative del Presidente Pasquale Cassese sono rivolte unicamente alla crescita e allo sviluppo dei progetti legati allo United Riccione, al consolidamento di quanto fatto in questo primo anno di Serie D e al futuro del calcio nella Città di Riccione.