Calcio Promozione: Gambettola, tris al Novafeltria e vetta a -1

Sport

Novafeltria

| 18:01 - 26 Marzo 2023

Gli undici iniziali.



Novafeltria - Gambettola 0-3



NOVAFELTRIA: Golinucci E., Bindi, Pavani, Castellani (38' st Fabbri), Foschi, Ceccaroni, Alpino (18' pt Giorgini), Baldinini, Collini (42' st Nguer), Toromani (10' st Radici), Vivo (1' st Luzzi). A disp. Grazia, Valdifiori, Semprini, Bovicelli,. All. Giorgi.

GAMBETTOLA: Golinucci M., Maioli, Marconi, Alberighi, Vukaj, Aloisi (36' st Palumbo), Spadaro (30' st Falchero), Gadda, Rigoni (23' st Zammarchi), Osayande (27' st Radoi), Del Vecchio (10' st Limouni). A disp. Donini, Difino, Severi, Camaj. All. Bernacci.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 1' pt Spadaro, 9' pt Gadda, 37' st Radoi.

AMMONITI: Vukaj, Pavani, Baldinini.



SECCHIANO Il Gambettola supera il Novafeltria e si porta a -1 dalla vetta, grazie all'inaspettata sconfitta della Sampierana sul campo del Fratta Terme. Inizio shock della squadra di casa, che al 1' è sorpresa dall'assolo personale di Spadaro: il bomber non sbaglia. Al 6' ancora Spadaro, Enrico Golinucci in uscita, con la collaborazione di Ceccaroni, sventa la minaccia. Al 9' il Gambettola raddoppia con una punizione di Gadda che beffa l'estremo difensore di casa. Al 17' contropiede del solito Spadaro, che anticipa l'uscita di Enrico Golinucci e cerca un compagno a rimorchio, ma nessuno ne approfitta. Al 26' il Novafeltria cerca uno squillo con Castellani, conclusione potente e alta di poco. Il Gambettola spinge alla ricerca del tris, il Novafeltria ci prova ancora da fuori area, al 41' Collini calcia alto. A inizio ripresa ancora Spadaro pericoloso, l'attaccante anticipa Foschi, ma angola troppo il diagonale. Al 63' è il neo entrato Luzzi a rendersi pericoloso, ma Mattia Golinucci devia la conclusione in angolo. È l'unico squillo del Novafeltria nella ripresa: il Gambettola sfiora il tris in un paio di occasioni e lo trova con il subentrato Radoi all'82'. L'attaccante ex Santarcangelo infila dopo una ribattuta di Ceccaroni e chiude la contesa. Da segnalare nel finale l'esordio dell'ex Diegaro Nguer con la maglia del Novafeltria.