Calcio Promozione Girone E: Gambettola a -1 dalla Sampierana. Colpi Bellaria e Stella

26 Marzo 2023

Bellaria Igea Marina - Due Emme 3-1



BELLARIA IGEA MARINA: Barbieri, Grossi, Mazzarella (23' st Busiello), Buda, Zanotti, Alvisi, Galassi, Chiussi (26' st Cocco), Giornali, Marchini (37' st Paganelli), Fabbri. A disp. Genghini, Venturi, Neri, Fusi, Vasini, Donini. All. Reciputi.

DUE EMME: Tani, Bucci (25' st Rossi), Montesi M., Taioli, Corbara, Yabre, Altieri, Mazzoli (17' st Santantonio), Ndiaye, Montesi R., Pasini (9' st Cattedra). A disp. Cappelli, Rossini, Averardi, Mordenti, Matassa, Canali. All. Rossi A.



ARBITRO: Cortese di Bologna.

RETI: 43' pt Altieri, 2' st Giornali, 24' st Galassi, 33' st Buda.

AMMONITI: Chiussi, Montesi M., Zanotti.



Stella - S.Ermete 3-0



STELLA: Gentili, Fabbri, Bonucci, Belicchi, Gattei Colonna, Guidomei, Raschi (43' st Zavaglia), Garcia Rufer Aza. (13' st Palladino), Garcia Rufer Aug. (27' st Belloni), Marconi (47' st Torri), Aprea (35' st Rossi). A disp. Bascucci, Bedetti, Medi, Eusebi. All. Boldrini.

SANT'ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Sancisi, Tentoni, Zammarchi, Mazzavillani, Ponticelli (1' st Severi), Marcaccio (10' st Rizzo), Bascioni (25' st Brighi A.), Manfroni (10' st Brighi T.), Bento Da Silva. A disp. Distasio, Vandi, Antonelli, Braschi, Ravaglia. All. Mancini.



ARBITRO: Rossi di Cesena.

RETI: 20' pt e 11' st Garcia Rufer Aug., 49' st Belloni.

AMMONITI: Fabbri, Belicchi.



Bakia - Misano 0-1 (13' pt Demaria)



Forlimpopoli - Cervia 2-5 (5' pt Ulivieri, 22' pt Zattini, 40' pt e 25' st Mancini, 32' e 40' st Sow, 45' st Chiarini)



Fratta Terme - Sampierana 2-0 (12' pt Gallo, 21' st Bandini)



Granata - Meldola 1-1 (18' pt Brunetti, 29' st Ghetti)



Novafeltria - Gambettola 0-3 (1' pt Spadaro, 9' pt Gadda, 37' st Radoi)



Verucchio - Torconca 2-1 (35' pt Renzi, 43' pt Bullini, 14' st Pasolini)



CLASSIFICA