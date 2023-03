Calcio Eccellenza: Pietracuta sconfitto in casa, Bentivoglio festeggia la salvezza

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:31 - 26 Marzo 2023

Un undici del Pietracuta.





Pietracuta - Bentivoglio 0-1



PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fe. (35' st Tomassini), Giannini (27' st Galli), Fabbri Fr. (30' st Giacobbi), Lessi, Masini, Contadini (27' st Stavola), Fabbri Fi., Fratti, Luoati (20' st Bellavista), Evaristi. A disp. Fabbri D., Cobo L., Pasolini, Zannoni. All. Fregnani.

BENTIVOGLIO: Farinella, Mura, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Bonenti (20' st D’Errico), Grimandi, Sansonetti (27' st Lipparini), Grazia, Fratangelo (33' st Pressato). A disp. Cocchi, Guzzinati, Tartarelli, Margotta, Pigaiani Solera, Colle. All. Galletti.





ARBITRO: Montefiori di Ravenna.

RETE: 3' st Neri.

AMMONITI: Lessi, Evaristi, Galli, Cattabriga, Lipparini.

PIETRACUTA La posta in palio nella sfida tra Pietracuta e Bentivoglio consisteva nella certezza pressoché matematica di conquistare la salvezza con cinque giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Il premio se lo sono conquistati gli ospiti, al termine di una gara combattuta ma piuttosto povera dal punto di vista delle emozioni e della qualità del gioco. Nella prima parte del confronto si mette in mostra un Pietracuta volitivo che pressa alto rubando diversi palloni agli avversari, senza peraltro incidere quanto potrebbe. Da notare solamente una conclusione volante di Fratti all’8’ che sorvola la traversa e un tiro ravvicinato di Filippo Fabbri che conosce la stessa sorte. Nella seconda parte di frazione i locali abbassano il baricentro e il Bentivoglio si rende pericoloso al 26’ con una volata sulla sinistra di Fratangelo che calcia a fil di palo e con un tiro ravvicinato di Mura che Amici in caduta smanaccia efficacemente.

Dopo una staffilata di Evaristi che Farinella blocca senza patemi al primo minuto della ripresa, il Bentivoglio al 3’ passa in vantaggio. Su di un corner battuta dalla destra da parte di Grazia, il capitano Neri calcia di controbalzo, scavalcando l’incolpevole Amici. La reazione del Pietracuta allo svantaggio è inizialmente poco incisiva. Gli unici che mostrano spirito combattivo sono Evaristi e Contadini, con il giovane laterale sammarinese che prova a rendersi pericoloso sulla fascia sinistra ma la retroguardia del Bentivoglio non si fa sorprendere. L’innesto di forze fresche frutta al Pietracuta due ottime occasioni nel finale ma l’esterno di Evaristi al 78’ esce sibilando ad un palmo dal palo alla sinistra di Farinella, e il corner battuto dallo stesso Evaristi al 93’ viene deviato prima di testa da Masini e poi di piede da Fratti, con la palla che comunque termina sul fondo.