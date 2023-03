Calcio Eccellenza: inciampo Victor San Marino, con il S.Agostino è 2-2

Sport

Victor San Marino - Sant'Agostino 2-2



VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, De Queiroz, Lombardi, Arlotti, Morelli, Marra (35' st Rivi), Ambrosini, Tiraferri (1' st Mengucci). A disp. Forti, Giorgi, Cenni M., Menini, Pasquinelli, Mazzavillani, Manuelli. All. Cassani.

SANT'AGOSTINO: Costantino, Ferrari, Novi, Lodi, Fiorini, Ribello, Correggiari (30' st Pinca), Iazzetta, Gherlinzoni, Gessoni (15' st Di Domenico), Lenzi. A disp. Bianconi, Pansini, Malservisi, Galeotti, Guerzoni, Govoni, Baglietti. All. Zambrini.



ARBITRO: Bissolo di Legnago.

RETI: 26' pt rig. Fiorini, 38' pt Arlotti, 11' st Morelli, 26' st Gherlinzoni.

AMMONITI: Ferrari, Ribello.



ACQUAVIVA Il Victor San Marino rimonta il Sant'Agostino, ma un gol di Gherlinzoni fissa il risultato sul 2-2 finale. I titani si vedono rosicchiare due punti dal Progresso, vittorioso 1-0 sul Cattolica, ma mantengono un cospicuo vantaggio di 9 punti, con 5 gare da giocare e 15 punti a disposizione. Mercoledì prossimo (29 marzo) nel turno infrasettimanale il Sant'Agostino ospiterà proprio il Progresso, altra gara casalinga per il Victor contro il Diegaro.



La gara odierna si sblocca al 26': De Queiroz atterra Borghi in area, Fiorini trasforma dal dischetto. Al 38' Arlotti trova il pareggio con un pregevole tiro da fuori area che infila Costantino sulla destra. A inizio ripresa azione sulla sinistra di Ambrosini che arrivato sul fondo serve a rimorchio Morelli che infila sotto l'incrocio dei pali. Al 71' Gramellini sbaglia la misura del retropassaggio, Gherlanzoni si inserisce, evita Pazzini e firma il 2-2.