Calcio Eccellenza: Bardeggia colpisce il Cattolica. Il Progresso passa 1-0

Sport

Cattolica

| 18:01 - 26 Marzo 2023



Progresso - Cattolica 1-0



PROGRESSO: Tartaruga, Rossi, Medi, Cocchi M., Hasanaj (30' st Grandini), Busi, Bardeggia (46' st Matta), Albonetti, Ghebreselassie, Selleri (36' st Cantelli), Laguzzi. A disp. Hysi, Grazia, Baccolini, Sansò, Baietti, Cocchi S. All. Farneti.

CATTOLICA: Moscatelli, Giosué, Porcelli, Cuomo, Coppola, Valeriani, Mastrogiacomo, Monetto (26’ st Ziroli), Docente, Togni (12’ st Palumbo), Cestra (45’ st Tine). A disp. Mariani, Pivi, Medici, Mariotti, Miletta, D'Andrade. All. Pessina.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 15' st Bardeggia.

AMMONITI: Ghebreselassie, Cocchi M., Coppola, Monetto, Selleri, Hasanaj.



SAN GIORGIO DI PIANO Al 3' percussione di Bardeggia sulla destra, palla ad Hasanaj in area, Moscatelli salva in calcio d'angolo. Sul cross successivo Busi lasciato libero non riesce a coordinarsi di testa. Al 9' Selleri da angolo serve Hasanaj, il tiro al volo da fuori area termina alto. Due minuti dopo Ghebreselassie in progressione salta tre avversari, ma spreca calciando alto. Al 13' Ghebreselassie ruba palla a Cuomo, incespicando però poi al momento di concludere. L'unico lampo del Cattolica è una punizione di Monetto al quarto d'ora, palla alta. È un monologo del Progresso, ma i giallorossi resistono: i locali reclamano un rigore per un contatto tra Cuomo e Bardeggia, l'arbitro lascia proseguire. Al 36' Hasanaj in assolo personale si libera di due avversari e dalla distanza cerca il jolly, il tiro è alto sopra la traversa. Al 42' Bardeggia ruba palla sulla sinistra e si invola, ma davanti a Moscatelli pecca di altruismo, invece di tirare serve a rimorchio Rossi, che viene murato dalla difesa.



Nella ripresa il copione non cambia, con il Progresso costantemente in attacco: all'8' pennellata di Selleri su punizione, Cocchi di sinistro non inquadra il bersaglio. Due minuti dopo Ghebreselassie ancora scatenato, salta Cuomo e serve Selleri, che dal dischetto del rigore calcia con il piede sbagliato, il destro: palla alta. Al quarto d'ora la sblocca Bardeggia: Rossi si invola sulla destra e prima di arrivare sul fondo crossa rasoterra, Cuomo non riesce a rinviare e Bardeggia scaraventa in rete. I rossoblu a questo punto gestiscono agevolmente il vantaggio e portano a casa la vittoria.



ric. gia.