Reggiana Calcio, la capolista 'sbarca' al Neri senza Guiebre

| 17:06 - 22 Marzo 2023

Aimo Diana, allenatore della Reggiana FACEBOOK.



Sei punti di vantaggio sul Cesena e quattro sull'Entella. La Reggiana capolista del girone B si avvicina al traguardo della promozione, sfumata lo scorso anno, anche se il calendario nasconde delle insidie. C'è un Rimini desideroso di riscatto, poi tre squadre impegnate nella corsa salvezza: Recanatese, Olbia e Imolese. Nel turno prepasquale la Reggiana ospiterà invece una Fermana forse già sazia. I granata allenati da Aimo Diana inoltre iniziano a sentire fisicamente le scorie di una lunga stagione: gli attaccanti Pellegrini e Lanini lamentano qualche acciacco, Montalto è stato recuperato da poco. Nelle ultime cinque partite sono arrivate due sole vittorie, contro Vis Pesaro e Torres, e la sconfitta con l'Entella che ha di fatto riaperto la corsa al primo posto.



A Rimini la Reggiana si presenterà senza il grande ex Guiebre, convocato in nazionale: con Nicoletti infortunato, sarà Fiamozzi a occupare l'out di sinistra, oppure il più offensivo Rosafio, con Guglielmotti, tra i migliori della Reggiana, a presidiare la fascia opposta. Punto di forza dell'undici di Diana è il centrocampista Elvis Kabashi, 5 reti e 4 assist, in un reparto che si avvale della freschezza del 23enne Nardi e dell'esperienza di Fausto Rossi e Cigarini, senza dimenticare Muroni, Sciaudone e Vallocchia, arrivato a gennaio dal Cosenza. Tante possibilità di scelta per Diana anche nel reparto offensivo: Lanini, Montalto e Pellegrini hanno segnato 9 reti a testa, la scommessa Varela, pescato in Serie D, ha dato il suo contributo con 3 reti. A gennaio è arrivato anche Christian Capone, ex gioiello delle giovanili dell'Atalanta.



In difesa la colonna è il capitano Paolo Rozzio, affiancato da Luciani e uno tra Cauz e Hristov. Tra i pali l'esperto Giacomo Venturi, trascorsi nelle giovanili del Bologna, a Bellaria e San Marino.



ric. gia.