Rimini, aumentano le prenotazioni negli hotel: "Dobbiamo alzare i prezzi"

Turismo

Rimini

| 16:56 - 22 Marzo 2023

Archivio.

L'estate promette bene per il turismo riminese dove l'occupazione delle camere a giugno è già al 31% rispetto al 20% dello scorso anno. Torna una vecchia abitudine, quella di prenotare le vacanze estive con anticipo. È quanto emerso dall'analisi del primo anno di attività della piattaforma di data-intelligence HBenchmark che raccoglie le informazioni da 50 hotel della zona. Ad oggi, per esempio, le camere occupate il 2 giugno sono il 42% del totale, contro il 18% di un anno fa osservato alla stessa data. "Entrare in possesso delle informazioni - ha spiegato a margine di una conferenza stampa il presidente di Promozione Alberghiera Antonio Carasso - è utile per il singolo imprenditore alberghiero che può programmare il personale, le tariffe, ma nello stesso tempo queste informazioni permettono di programmare la promozione di Visit Rimini", l'ente turistico della città, "e dall'altra parte dare al Comune le informazioni giuste per decidere dove e quando posizionare eventuali eventi". Controllare i dati delle prenotazioni permette agli albergatori "di avere coraggio nell'aumentare i prezzi", ha detto il direttore di Federalberghi Rimini Roberto Cenci. "Rimini è una destinazione di qualità" e la qualità "si misura anche con il prezzo di vendita". "Dobbiamo alzare le tariffe alberghiere - ha aggiunto l'amministratrice delegata di Visit Rimini Marina Lappi - perché noi abbiamo dei 'signori' alberghi, una 'signora' città, dal mare al centro storico, e quindi dobbiamo avere il coraggio di fare delle tariffe adeguate a quello che siamo".