Superbonus, Bonaccini chiede il supporto del governo e delle banche

| 16:45 - 22 Marzo 2023

"Il governo ha fatto una scelta drastica, fermando tutto dalla sera alla mattina, senza confrontarsi con le parti sociali e i territori, varando provvedimenti raffazzonati che rischiano adesso di bloccare un intero settore e mettere in crisi migliaia di aziende e di posti di lavoro. Un modo di fare incomprensibile e intollerabile". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ha partecipato al secondo incontro del Tavolo di crisi permanente con le parti sociali, convocato dalla Regione per affrontare la questione legata al Superbonus. Al centro della discussione, le criticità e i potenziali impatti legati al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura: dalla situazione delle aziende ai lavoratori a rischio licenziamento. "La mia intenzione è portare quanto prima la discussione in Conferenza delle Regioni, chiedendo la presenza del Governo: siamo di fronte a un tema nazionale, urgente, non più rinviabile". Per quanto riguarda la richiesta di intercedere, come Regione, presso il sistema creditizio, Bonaccini ha aggiunto: "Non possiamo certo obbligare le banche a intervenire. Ma possiamo sicuramente allargare la questione all'Abi, l'Associazione delle banche italiane, membro del Patto per il Lavoro e per il Clima. Vogliamo trovare tutte le iniziative possibili, a tutela delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini".