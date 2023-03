Rimini, grosso cane libero terrorizza tutti i giorni la gente del parco. Un lettore: "È un pericolo"

Attualità

Rimini

| 16:14 - 22 Marzo 2023

Cane di grossa taglia fotografato sulla ciclabile Marecchia, Rimini.

"Libero e senza museruola, spesso e volentieri rincorre i ciclisti e gli altri cani a passeggio". A segnalare il fatto è un lettore di altarimini preoccupato per la sicurezza della ciclabile Marecchia di Rimini nei pressi dello stadio del baseball, dove si aggirerebbe quotidianamente un cane meticcio di grossa taglia (in foto) dal comportamento molesto. "È un pericolo - scrive alla redazione - e il comune non può fare niente, finché non succede la tragedia".



