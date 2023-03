Rimini, tappa d'apertura del Laura Pausini World Tour 2023-24

Attualità

Rimini

| 15:57 - 22 Marzo 2023

Laura Pausini, foto dal profilo facebook.

Laura Pausini farà tappa a Rimini con il suo World Tour 2023-2024. Dopo l'anteprima estiva, la data zero sarà proprio quella dell'Rds Stadium, venerdì 8 dicembre. “Non vado in tour dal 2019 – afferma Laura Pausini in una dichiarazione rilasciata alla stampa - È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”.



Il Laura Pausini World Tour 2023-24 è organizzato e prodotto da Friends & Partners e dopo la data zero di Rimini, proseguirà a Roma, Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e Milano. La Pausini sarà poi in Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà) e negli Stati Uniti (Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando) per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden.