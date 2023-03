Restyling delle piazze e il Centro Giovani all'ex Stazione Rosa: Comune di Verucchio accelera

Attualità

Verucchio

| 14:33 - 22 Marzo 2023

Stazione Rosa - Villa Verucchio.





"Pressione tributaria invariata con conferma di ogni aliquota e agevolazione in fatto di Addizionale Irpef, Imu e Tari, e un aggiornamento del Dup, il Documento Unico di Programmazione che nel 2triennio prevede interventi per oltre 5 milioni di euro, un milione e 300.000 già finanziati nel 2023": l'amministrazione comunale di Verucchio presenta così il bilancio di previsione 2023-2025, approvato dal consiglio comunale.



"Per il triennio 2023-2025 sono rimasti invariati i tributi e non è stata prevista e programmata l’accensione di prestiti e mutui. I servizi a domanda individuale quali il Nido e la refezione scolastica hanno una copertura pubblica del 64,95%, quasi il doppio di quanto viene chiesto per legge” premette l’assessore al bilancio Roberto Sandon, aggiungendo: “In attesa del consiglio dell’Unione dei Comuni che approverà il bilancio dell’ente determinando le quote per i singoli associati, abbiamo infine riproposto quelle vecchie che adegueremo in corso d’anno”.



“La grandissima parte delle risorse per interventi e manovre di sostegno da milioni di euro deriva da contributi e finanziamenti ai più svariati livelli e questo ci consente di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la spesa corrente senza dover accendere mutui e indebitare l’ente per i prossimi anni. Riducendo anzi progressivamente l’indebitamento per gli interessi di mutui del passato, sceso sotto il milione di euro”, il commento i della sindaca Stefania Sabba



Nel dettaglio, l'aggiornamento del Dup prevede come detto opere pubbliche per oltre cinque milioni di euro nel triennio. Sul 2023, già finanziate, per oltre un milione e 300.000 euro per la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico delle scuole elementare e media del capoluogo ed elementare Rodari di Villa Verucchio e i progetti di riqualificazione delle piazze urbane di Villa, Piazza Europa e Piazza Primo Maggio. Sul 2024 ne sono previste per 2.300.000 euro e sul 2025 per 1.500.000 euro da finanziare: si va dalla trasformazione dell’ex Stazione Rosa in Centro Giovani con primo stralcio già durante il 2023 alla trasformazione in Casa della Cultura dell’attuale Centro Anziani “Le Pozzette” (si sta affidando la progettazione e sono previste opere per 500.000 euro nel 2024 e per 500.000 nel 2025) e ad asfaltature per 500.000 euro per finire con il recupero dell’ex Chiesa del Suffragio del capoluogo al centro di un Concorso di Idee con una stima complessiva di due milioni di euro. Un milione sul prossimo anno e uno su quello successivo.