Stralcio cartelle tasse, Comune di Verucchio dice no: 'C'è chi ha fatto sacrifici per pagare'

14:28 - 22 Marzo 2023

L'amministrazione comunale dI Verucchio dice no all'annullamento automatico dei debiti con l'erario, di importo residuo fino a 1000 euro, per il periodo tra il 2000 e il 2015, disposto dal recente decreto del governo Milleproroghe. Lo ha comunicato nel Consiglio Comunale l'assessore Sandon: "Non è una scelta di bilancio - ha detto Sandon - perché si parla di una somma complessiva non significativa, ma di principio ed equità fiscale: c’è chi ha fatto sacrifici e si è negato magari delle occasioni per onorare gli impegni presi e non ci sembra giusto dare un colpo di spugna nei confronti di chi magari non ne ha fatti sperando in una sorta di condono”.