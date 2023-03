Rally Val d'Orcia, quinto posto assoluto del sammarinese Jader Vagnini

Sport

Repubblica San Marino

| 14:21 - 22 Marzo 2023

Jader Vagnini.

Il CIRT di Jader Vagnini inizia nel migliore dei modi: quinto posto assoluto per il pilota sammarinese alla 24° edizione del Rally della Val d’Orcia insieme alla naviga Martina Musiari. Jacopo Bergamin e Alice Tasselli chiudono in 22° posizione, seguiti a corto raggio dal 27° posto di Riccardo Rigo con Daiana Darderi. Ritiro per l’equipaggio formato da Roberto Camporese e Diego Zanotti.



Per Nicolas Tagliaferri, campione ACI Emilia-Romagna, la stagione inizia con un il bronzo alla Coppa Italia Zona 3. Nel weekend a Jesolo si sono svolti i test collettivi in vista dell’inizio di stagione delle varie categorie di kart: Giacomo Marchioro si riconferma sui suoi livelli con un buon secondo posto, mentre Alessandro Pedini Amati arriva 7° nel Rotax Senior.Sesta posizione di Lorenzo Leardini nell’Easykart 60 e 8° Lorenzo Cheli nell’Easykart 100.



Archiviato lo scorso fine settimana è già tempo di pensare ai prossimi giorni di gare. Ancora una volta Jesolo sarà la località designata per ospitare i kartisti della Scuderia San Marino, protagonisti dell’ultimo weekend di marzo.



Lorenzo Cheli prenderà parte al primo round dell’Easykart 100 Trophy, mentre Lorenzo Leardini correrà nell’Easykart 60. Al Campionato Italiano Rotax categoria Senior la Scuderia schiererà Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati.