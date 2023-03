Il dio bambino, Fabio Troiano porta in scena Giorgio Gaber a Riccione

Eventi

Riccione

| 14:20 - 22 Marzo 2023

Fabio Troiano (foto Likeabee).

Venerdì 24 marzo, alle 21, Fabio Troiano fa rivivere il teatro di Giorgio Gaber al Palazzo del Turismo di Riccione. Nell'ambito della rassegna La bella stagione – Spazio Tondelli on the Go, l'attore formatosi con Luca Ronconi e protagonista di numerosi successi a teatro, al cinema e in tv porta in scena Il dio bambino, monologo scritto a quattro mani da Gaber con l'inseparabile Sandro Luporini.





Il testo, del 1993, approfondisce il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni. Esempio emblematico del suo "teatro di evocazione", Il dio bambino racconta una normale storia d'amore che si sviluppa nell'arco di alcuni anni: un uomo a confronto con una donna, il testimone migliore per mettere in dubbio la sua presunta virilità. Gaber e Luporini conducono un'indagine lucidissima, spietata e affettuosa al tempo stesso, radiografando le differenze tra uomo e donna. A fare da contrappunto alle parole sono i frammenti di alcune canzoni di Gaber, che guidano lo spettatore nell'interpretazione di un racconto di tragicomica contemporaneità.





A trent'anni di distanza, Il dio bambino resta un testo di incredibile potenza, cinico ma commovente. La regia di Giorgio Gallione – motore di una rinnovata vita scenica del teatro di Gaber (ha diretto anche Il Grigio con Elio) – valorizza l'attualità del testo, chiamando Troiano a dimostrare tutto il suo talento in una funambolica prova d'attore.





