Nuova antenna telefonia a San Lorenzo, il Comune si arrende: 'Iliad, no allo spostamento'

| 14:19 - 22 Marzo 2023

Nel quartiere di San Lorenzo, a Riccione, sono iniziati i lavori di installazione di una nuova antenna Iliad. L'amministrazione comunale, in una nota, precisa di aver esercitato tutte le azioni possibili per accontentare le richieste del comitato “Più salute. No antenna Iliad Zona via Belluno-Marostica” e farla collocare in una zona diversa, precisando che Iliad è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e ha firmato un regolare contratto con il proprietario del terreno sul quale sorgerà l'antenna.



L'amministrazione comunale ha proposto spazi pubblici alternativi per l'installazione dell'antenna, ma le idee sono state bocciate da Iliad, mentre la collocazione in un'area di proprietà di società autostrade è una proposta che ha incontrato le resistenze dei residenti. "L’amministrazione comunale - si legge in una nota - alla luce dei tentativi andati a vuoto e tenuto conto che le prescrizioni normative risultano tutte rispettate dall’azienda, non ha potuto fare altro che prendere atto, con rammarico, dell’inizio dei lavori di installazione del ripetitore in viale Belluno di cui è venuta a conoscenza solo poche ore prima".