Ospedale Infermi, verso il potenziamento: nuovo padiglione e tre parcheggi auto

| 13:58 - 22 Marzo 2023

Ospedale "Infermi" di Rimini.

Avanza l'iter per il potenziamento dell'ospedale Infermi di Rimini, il punto di riferimento centrale per l'assistenza sanitaria della città. La III Commissione consigliare questa mattina (22 marzo) ha espresso parere favorevole al nulla osta alla deroga agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione da parte di Ausl Romagna del nuovo padiglione ospedaliero, insieme a tre aree per parcheggi pertinenziali ed elisuperficie, progetto che fa parte degli interventi finanziati attraverso le risorse del Pnrr assegnate dalla Regione Emilia Romagna.

Il progetto architettonico presentato da AUSL riguarda la parziale demolizione della "Piastra 7" con ricostruzione e ampliamento dell'edificio; le deroghe riguardano aspetti specifici quali ad esempio l'altezza e la permeabilità. Tali deroghe alla disciplina in materia di localizzazione delle opere pubbliche rientrano nell'ambito delle misure di semplificazione e accelerazione introdotte per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria del Pnrr.

La proposta di delibera arriverà all'esame del Consiglio Comunale già nella seduta di domani, giovedì 23 marzo, in modo tale da consentire all'Azienda sanitaria di procedere nell'iter progettuale nel rispetto delle tempistiche dettate dal Piano nazionale.