Santarcangelo, gli eventi del weekend: sabato sera nel ricordo di Tonino Guerra

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 22 Marzo 2023

Tonino e Lora Guerra.

Dalle giornate del Fai a quelle di Tonino Guerra, dalla rassegna “Votes for Women” alle “Letture Liminali”, anche il prossimo fine settimana a Santarcangelo sarà ricco di eventi.



Venerdì 24 e sabato 25 marzo tornano gli appuntamenti della rassegna “Letture Liminali” ideata dal professor Giovanni Boccia Artieri, neo responsabile culturale della biblioteca Baldini, per riflettere insieme a diversi autori su tematiche della vita quotidiana contemporanea che spaziano dalla maternità alla coppia, dalle nuove tecnologie al mercato, dalla giovinezza all’età anziana. Al centro dei prossimi incontri l’attualità e i mezzi di comunicazione: venerdì 24 marzo alle 17,30 Paolo Iabichino – ideatore del concetto di “Invertising”, in un libro che è diventato un manifesto per un messaggio pubblicitario rinnovato e consapevole – presenta il suo volume “Scrivere civile. Pubblicità e brand a servizio della società”. Sabato 25 alle ore 10 presso il Caffè Roma lo stesso Iabichino condurrà una mattinata di rassegna stampa insieme a Boccia Artieri che, alle ore 16,30, dialogherà con il filosofo, giornalista e social media manager Bruno Mastroianni intorno al libro “Storia sentimentale del telefono”.



Al Museo Etnografico tornano invece le Giornate Fai, con due giorni alla scoperta della storia, della cultura, degli oggetti e delle tradizioni della Romagna. L’appuntamento è per sabato 25 marzo dalle 14,30 alle 18, domenica 26 marzo dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18, con turni di visita di circa 30 minuti.



Nella serata di sabato (ore 21,30) le “Giornate di Tonino Guerra” – promosse dall’associazione culturale intitolata al Maestro per ricordare il doppio anniversario della sua nascita e della sua scomparsa (16 marzo 1920 – 21 marzo 2012) – si chiuderanno con lo spettacolo teatrale “Amarcord 50 (1973-2023). Dalla pagina allo schermo” portato in scena al teatro Lavatoio dalla compagnia Filodrammatica Lele Marini.



Saranno le iniziative della rassegna “Votes for Women” a chiudere il fine settimana: domenica 26 marzo alle 17,15 al teatro Lavatoio, infatti, Angelo Trezza propone le letture “Shakespeare e le donne”, accompagnato dalle musiche di Alex Magnani.

Infine, tutti i mercoledì dal 29 marzo fino al 26 aprile, la stanza Santarcangelo dei Poeti della biblioteca Baldini ospita il laboratorio creativo “Street poetry. Il rap tra i libri” tenuto da Personal. Il corso è gratuito, ma occorre prenotarsi in biblioteca o utilizzando il modulo online disponibile al link shorturl.at/iAQY5.