Bellaria Igea Marina, oltre 50.000 euro per la sistemazione di via Ovidio

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:43 - 22 Marzo 2023

Via Ovidio.





Al via in questi giorni l’ intervento su via Ovidio, una delle principali arterie di Igea Marina, per il ripristino del manto di arredo urbano nei tratti compresi tra le intersezioni con le vie Orazio e Properzio. "Un intervento - spiega l'amministrazione comunale - che si unisce ai lavori già apportati sulle aiuole di questo frequentato asse stradale: che per la prima volta saranno impreziosite da un doppio allestimento, con quello estivo che prenderà prossimamente il posto di quello primaverile già realizzato".



Nel complesso, un quadro progettuale utile in vista dei weekend della bella stagione ed in particolare della prossima Pasqua. Festività che proprio nel cuore di Igea Marina vedranno alcuni degli appuntamenti principali: con il vicino viale Ennio che accoglierà sabato 8 aprile alle 21.30 il dj set firmato Radio Bruno con live band, animazione, ballerini e gadget, a cui si unirà il giorno successivo alle 18.00 nuovo dj set in compagnia di Lorysound, Thomas &Thomas.





Quello in via Ovidio è il primo di una serie di interventi che interesseranno la rete urbana in vista della stagione estiva. Due le direttrici di intervento, una volta alla salvaguardia degli ingressi in città e l’altra orientata alla manutenzione straordinaria delle strade, il cui fondo è stato particolarmente messo alla prova dai fenomeni meteorologici degli scorsi mesi: per investimenti complessivi di circa 550.000 euro.





Per quanto concerne via Ovidio, le opere al via hanno un valore totale di oltre 50.000 euro.