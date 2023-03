Cattolica celebra il giorno della gentilezza con i nuovi nati e le loro famiglie

Attualità

Cattolica

| 12:38 - 22 Marzo 2023



Costruire pratiche gentili per il bene comune, mettendo al centro bambini e ragazzi, affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa". Questa la mission del "mese della gentilezza", marzo, durante il quale il Comune di Cattolica, il centro per le famiglie distrettuale, insieme a diversi attori del terzo settore, tra cui la cooperativa Ca' Santino, hanno organizzato un calendario ricco di iniziative.



Ultima in ordine di tempo è stata quella dell'accoglienza ai nuovi nati a Palazzo Mancini, svoltasi proprio ieri (martedì 21 marzo) in occasione della "Giornata Nazionale della gentilezza". Sono state 80 le nascite registate lo scorso anno all'anagrafe di Cattolica. La sindaca Franca Foronchi e l'assessore Nicola Romeo, hanno ricevuto genitori e neonati in Aula Consiliare per la cerimonia di consegna della chiave della gentilezza, a simboleggiare l'ingresso ufficiale nella comunità. I piccoli hanno ricevuto in dono anche un bavaglino, un omaggio da parte dei volontari di Ca' Santino, ed una pergamena su cui si leggeva: "La tua sindaca, Franca Foronchi, a nome di tutta la comunità, ti dà il benvenuto e ti augura di essere sempre accompagnato da un gesto gentile che tu saprai trasmettere anche agli altri, con le tue attenzioni e con le tue parole. Un gesto gentile ci rende tutti più felici".